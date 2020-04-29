مسؤول بالحرس الثوري: الخليج الفارسي ملك لإيران ولا يمكن لأحد تزوير اسمه

أشار قائد القوات البحرية في الحرس الثوري ال​إيران​ي، علي رضا تنغسيري، إلى أن "​الخليج الفارسي​ ملك لإيران ولا يمكن لأحد تزوير اسمه"، مشددا على أنه "ليس لدى إيران أي أطماع في المنطقة".

ولفت تنغسيري إلى أن "البحرين كانت جزءًا من الأراضي الإيرانية حتى عام 1970، والكويت أو الكوت تعني مكان نصب الخيام النادرة بالفارسية"، معتبرًا أن "ذلك دليل على أن المنطقة كانت تسمى منذ القدم بالخليج الفارسي ولا يمكن لأحد أن يغير اسمها". وأفاد بأن "كل الخليج الفارسي ملك لأرض فارس".

كما شدد على أنه "يمكن لدول المنطقة مد يد الصداقة لبعضها لتأمين منطقة الخليج الفارسي، وطرد الغرباء منها"، منوّهًا بأنه "لدى المرشد الأعلى تعصب بالنسبة للخليج الفارسي، فهو يحثنا على تسمية الجزر فيه بأسمائها الأصلية". وتطرّق إلى أنه "بدلًا من تسمية جزيرة "أبو موسى" ينبغي إطلاق اسمها الفارسي "بو موسى"، وجزيرة "فاروران" بدلا من تسمية "بني فارور".

وأكد تنغسيري أن "أهمية الخليج لا تكمن في ​النفط والغاز​، حيث أن البرتغاليين تواجدوا فيه لمدة 117 عامًا ما بين 1205 و 1322 قبل أن يتواجد فيه البريطانيون ثم الأميركيون".