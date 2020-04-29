الفرزلي: تأليف لجنة لدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام معمقا

أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة (الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان)، لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام بحضور وزيري الداخلية والبلديات والعدل، أنّه "كانت هناك مناقشة عامّة لمبدأ العفو العام، وجرى تأليف لجنة لدراسة الاقتراحات دراسة عميقة".
ولفت إلى أنّه "سيُصار إلى تعيين جلسة الأسبوع المقبل وتفعيل جلسات هذه اللجنة، لأنّ التكليف الّذي صدر من الهيئة العامة بأن يُبتّ الموضوع خلال 15 يومًا، ونعتبرها فترة حثّ ولكن ليس فترة للممطالة، للوصول إلى نتائج مرجوّة وتحقيق الغاية من هذا القانون".
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