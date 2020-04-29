كوبيتش التقى باسيل في اللقلوق بحضور دو شدرڤيان

زار ممثل الامين العام ‏للأمم المتحدة يان كوبيتش ​اللقلوق​، ‏حيث استقبله ‏رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب ​جبران باسيل​ على مدى ساعة ونصف، بحضور السيد ميشال دو شدرڤيان.

وكان كوبيتش قد اعتبر، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس، أن "الأحداث المأساوية في ​طرابلس​ التي تواجه فيها المتظاهرون غير السلميون مع ​الجيش اللبناني​ والتي أدت إلى استشهاد متظاهر ووقوع إصابات من الطرفين ترسل إشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان".

وأشار إلى أن "هذا ليس الوقت المناسب لتبادل تصفية الحسابات أو الاعتداء على البنوك، بل أنها اللحظة التي يتعين فيها توفير الدعم الملموس للأغلبية المتزايدة من اليائسين والفقراء والجوعى من اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد".