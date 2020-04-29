غجر بحث مع السفيرة الأميركية في سير العمل بخطة الكهرباء وبملفي النفط والمياه

استعرض وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​، مع سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​، الّتي التقاها في مكتبه في ​وزارة الطاقة والمياه​، ما تقوم به الوزارة على مستوى سير العمل في ​خطة الكهرباء​ في ضوء المستجدات الأخيرة، لاسيما تلك الّتي كانت موضوع نقاش في ​مجلس النواب​، مع ممثّلي الشركات الأجنبية في ​لجنة الأشغال العامة​ والنقل والطاقة والمياه.

وشرح غجر "ما هو مُعتمد وسيُعتمد من إجراءات قانونيّة وماليّة وإداريّة لتعزيز حوكمة هذا القطاع". وتطرّق البحث إلى "موضوع ​النفط والغاز​، وما آلت اليه أعمال الحفر في البلوك رقم 4، وشرح الخطوات اللّاحقة الّتي يمكن اعتمادها في ضوء الدراسات الّتي ستجريها الشركات لفهم النتائج، وتقييم احتمالات الاستكشاف في البلوكَين العائدين للائتلاف الّذي تشغله "​توتال​" في المياه اللبنانية، والّتي ستحصل عليها الوزارة".

كما تناول البحث ​قطاع المياه​، فكان عرض قدّمه غجر حول كلّ ما أُنجز وما يجري تنفيذه، لاستثمار طاقات لبنان المائيّة من سدود وغيرها. وكان اللقاء أيضًا مناسبة قدّم خلالها غجر للسفيرة شيا رؤيته الشّاملة لدور وزارة الطاقة والمياه في القطاعات الّتي تعنى بها الوزارة على المستويات كافّة.