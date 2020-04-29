الموسوي: ندعم ونسعى لإقرار عفو عام لا يشمل عملاء العدو ومن تلوثت أيديهم بدماء الجيش

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع الإجتماعي "اننا ندعم ونسعى لإقرار عفو عام لأن ​السجن​ ليس انتقاماً وإنما قصاص للتصويب والاصلاح وتحميل المسؤولية لإعادة الإندماج بالمجتمع"، مشددا على أن "العفو لا يشمل عملاء العدو ومن تلوثت أيديهم بدماء اهلنا خاصة ​الجيش اللبناني​، وقضايا الحق الشخصي، ومشروط بإعادة فتح كل الملفات في حال تكرار الجرم".

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