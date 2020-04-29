درويش:العفو العام ملف شائك ويجب الخروج بصيغة متوازنة وعادلة

اعلن عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "سأكون من أعضاء اللجنة النيابية المصغرة التي شكلت لدراسة كل الاقتراحات المقدمة بشأن قانون العفو العام للتوصل الى صيغة موحدة من ضمنها قانون مقدم من كتلة الوسط المستقل."
وشدد النائب درويش على ان "ملف العفو العام شائك على مستوى طرابلس ولبنان ووجب الخروج فيه بصيغة متوازنة وعادلة. كان الله بعوننا لرفع الظلم واحقاق العدالة."
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