درويش:العفو العام ملف شائك ويجب الخروج بصيغة متوازنة وعادلة

اعلن عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "سأكون من أعضاء اللجنة النيابية المصغرة التي شكلت لدراسة كل الاقتراحات المقدمة بشأن قانون ​العفو العام​ للتوصل الى صيغة موحدة من ضمنها قانون مقدم من ​كتلة الوسط المستقل​."

وشدد النائب درويش على ان "ملف العفو العام شائك على مستوى ​طرابلس​ و​لبنان​ ووجب الخروج فيه بصيغة متوازنة وعادلة. كان الله بعوننا لرفع الظلم واحقاق العدالة."