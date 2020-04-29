المشرفية بحث وجيرار في خطة استجابة مفوضية اللاجئين لكوفيد 19 والتقى وفد برنامج الأغذية العالمي

بحث وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور ​رمزي المشرفية​ اليوم مع ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR) في لبنان ​ميراي جيرار​ أوضاع ​النازحين السوريين​ بشكل عام وخطة الاستجابة التي وضعتها المفوضية للنازحين في مواجهة جائحة "كوفيد-19" بشكل خاص.



وأطلعت جيرار المشرفية على تفاصيل الخطة التي تتضمن قيام المفوضية بحملات توعية للوقاية في اماكن انتشار النازحين، وتحضيرها لمراكز عزل وحجر صحي للذين قد يعانون من اعراض "كوفيد-19"، فضلا عن دعم القطاع الصحي في لبنان لتأمين العلاج لهم.

من جهة ثانية، التقى المشرفية وفد ​برنامج الأغذية العالمي​ (WFP) برئاسة ممثله والمدير القطري له في لبنان عبدالله الوردات، حيث تركز البحث على المساعدات الممنوحة للمواطنين اللبنانيين وكيفيّة زيادتها وتعزيزها في ظلّ الأوضاع الإجتماعية والمعيشية القاهرة.

