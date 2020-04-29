بحث وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية اليوم مع ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR) في لبنان ميراي جيرار أوضاع النازحين السوريين بشكل عام وخطة الاستجابة التي وضعتها المفوضية للنازحين في مواجهة جائحة "كوفيد-19" بشكل خاص.
وأطلعت جيرار المشرفية على تفاصيل الخطة التي تتضمن قيام المفوضية بحملات توعية للوقاية في اماكن انتشار النازحين، وتحضيرها لمراكز عزل وحجر صحي للذين قد يعانون من اعراض "كوفيد-19"، فضلا عن دعم القطاع الصحي في لبنان لتأمين العلاج لهم.
من جهة ثانية، التقى المشرفية وفد برنامج الأغذية العالمي (WFP) برئاسة ممثله والمدير القطري له في لبنان عبدالله الوردات، حيث تركز البحث على المساعدات الممنوحة للمواطنين اللبنانيين وكيفيّة زيادتها وتعزيزها في ظلّ الأوضاع الإجتماعية والمعيشية القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المشرفية بحث وجيرار في خطة استجابة مفوضية اللاجئين لكوفيد 19 والتقى وفد برنامج الأغذية العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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