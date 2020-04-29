النشرة: محتجون من حراك حاصبيا نفذوا وقفة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن عددا من ​المحتجين​ من حراك حاصبيا نفذوا وقفة احتجاجية في الباحة العامة وسط حاصبيا احتجاجا على الأوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة التي تواجههم في ظل الارتفاع الجنوني للدولار مع ما رافقه من غلاء لاسعار المواد الغذائية في زمن تفشي ​البطالة​ نتيجة التعبئة العامة وردد المحتجون هتافات طالبت بوضع حد لاحتكار التجار والغلاء الفاحش للمواد الغذائية"، مؤكدين على المضي في تحركهم حتى ​تحقيق​ أهدافهم كاملة ومحاسبة الفاسدين وإعادة ​الأموال المنهوبة​ إلى خزينة ​الدولة​ .

وفي الختام تم إضاءة شمع عن روح الشاب فواز السمان الذي قضى أمس في احداث طرابلس".