افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن عددا من المحتجين من حراك حاصبيا نفذوا وقفة احتجاجية في الباحة العامة وسط حاصبيا احتجاجا على الأوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة التي تواجههم في ظل الارتفاع الجنوني للدولار مع ما رافقه من غلاء لاسعار المواد الغذائية في زمن تفشي البطالة نتيجة التعبئة العامة وردد المحتجون هتافات طالبت بوضع حد لاحتكار التجار والغلاء الفاحش للمواد الغذائية"، مؤكدين على المضي في تحركهم حتى تحقيق أهدافهم كاملة ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة .
وفي الختام تم إضاءة شمع عن روح الشاب فواز السمان الذي قضى أمس في احداث طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محتجون من حراك حاصبيا نفذوا وقفة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.