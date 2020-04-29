مديرية حماية المستهلك ضبطت مواد منتهية الصلاحية داخل مستودع في بئر حسن

بتوجيه من ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، ضبطت ​مديرية حماية المستهلك​ بمؤازرة ​قوى الأمن الداخلي​ مستودع في منطقة ​بئر حسن​، وتم تسطير ​محضر ضبط​ وحجز على البضائع بعدما تبين انها منتهية الصلاحية ومخالفة.

وفي وقت سابق، اعلن نعمه عن بدء العمل بخط Whatsapp بدءاً من صباح الغد يوم الثلاثاء لتلقي الشكاوى من المستهلكين على مدار الساعة على الرقم التالي: 70909022

واضاف الوزير نعمه قائلاً: أنا دائماً على السمع، والهدف من اطلاق رقم الواتساب هو ليكون كل مواطن مراقب بطريقة سهلة وسريعة.