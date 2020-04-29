مدير الأخبار في إذاعة دمشق: نبيه بري هو من عتاة حلف الفساد في لبنان

اعتبر مدير الأخبار في إذاعة دمشق أحمد رفعت يوسف، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​لبنان​ هو من عتاة حلف ​الفساد​ وشريك الحريرية السياسية ومتلازمتها الفساد التي دمرت لبنان وتأثرت بها ​سوريا​"، مضيفا :"يخطئ من يعتقد أن بري من حلف المقاومة وهو عبء عليها رغم أن الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ يحاول استثماره كواجهة سياسية".

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