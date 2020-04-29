وزير الاقتصاد الألماني: نتوقع في 2020 أسوأ ركود منذ 50 عاماً

أعلن وزير ​الاقتصاد​ الألماني ​بيتر ألتماير​ أنّه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة 6.3 بالمئة في 2020 بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، وهو أكبر انخفاض في أكبر اقتصاد في ​أوروبا​ منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات في العام 1970.

وأشار ألتماير إلى أنّ "آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد عشر سنوات من النمو"، لافتاً إلى أن الحكومة تتوقع انتعاش الاقتصاد في 2021.