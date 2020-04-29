أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أنّه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة 6.3 بالمئة في 2020 بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، وهو أكبر انخفاض في أكبر اقتصاد في أوروبا منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات في العام 1970.
وأشار ألتماير إلى أنّ "آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد عشر سنوات من النمو"، لافتاً إلى أن الحكومة تتوقع انتعاش الاقتصاد في 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الألماني: نتوقع في 2020 أسوأ ركود منذ 50 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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