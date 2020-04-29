ألمانيا قادرة على إجراء 900 ألف اختبار كورونا أسبوعياً

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قال وزير الصحة الألماني الأربعاء إن ألمانيا قادرة على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد أسبوعيا، وإنه يعتزم تعميمها أولاً على العاملين الصحيين.

وقال ينس شبان في مؤتمر صحافي في برلين "اليوم لدينا بالفعل نظريا قدرة تبلغ حوالي 900 ألف اختبار (أسبوعياً) شريطة توفر المواد اللازمة لهذه الاختبارات".

وقال إنه بينما تجري البلاد حاليا 470 ألف اختبار أسبوعيا، فإن هذه القدرة يمكن أن تساعد في منع تفشي الفيروس بين الطاقم الطبي في المستشفيات أو في مراكز رعاية المسنين.

وقال "أعتقد أنه من المهم جدا أن نرى، بعد ما حققناه في الأسابيع الأخيرة، (...) أن الخطر الأكبر لتفشي الفيروس هو على النظام الصحي"، متمنياً أن تُجرى هذه الاختبارات بالطريقة "الأكمل ولتحقيق أفضل وقاية".

وقال إنه أدخلت تعديلات على القانون ومعايير الاختبار لدى معهد روبرت كوخ، الهيئة الصحية في البلاد، لأخذ ذلك في الاعتبار.

وقال معهد كوخ إن معدل الإصابة - الذي تراقبه السلطات السياسية من كثب - هو حالياً 0,9، مما يعني أن 10 أشخاص يحملون الفيروس يصيبون 9 آخرين.

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وشجع تدني المعدل دون 1,0 مؤخراً حكومة أنغيلا ميركل على تخفيف تدابير الاحتواء.

ومنذ الأسبوع الماضي، فتحت المتاجر التي تبلغ مساحتها أقل من 800 متر مربع، وفي بعض المناطق استأنف طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الدراسة.

في الوقت نفسه تقرر جعل ارتداء القناع إلزاميًا في وسائل النقل العام وفي المتاجر لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى قد تكون أشد من الأولى.

مقارنة بجيرانها، نجحت ألمانيا حتى الآن في مكافحة الوباء بشكل أفضل.

ووفقا لأحدث أرقام معهد كوخ الأربعاء، بلغ عدد الإصابات 157641 بزيادة 1304 عن اليوم السابق. وتوفي أكثر من 6100 شخص بسبب الفيروس.