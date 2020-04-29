حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى 130 ألفاً في أوروبا

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أودى وباء كوروبا بحياة أكثر من 130 ألف شخص في أوروبا، نحو75% منهم في إيطاليا واسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، حسب تعداد لفرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية الأربعاء في الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.

ومع وفاة 130,002 من أصل 1,433,753 مصابا، تبقى القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بالوباء الذي أودى بحياة 217,727 في العالم. وسجلت ايطاليا 27,359 وفاة، واسبانيا 24,275، فرنسا 23,660 والمملكة المتحدة 21,678.

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