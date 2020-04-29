الدنمارك تعلن "السيطرة" على انتشار الوباء

أعلنت الدنمارك التي رفعت تدريجيا القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا، انها تمكنت من "السيطرة" على انتشار الوباء كما قالت رئيسة الحكومة الاربعاء.
وقالت ميتي فريدريكسن أمام البرلمان "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الاستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".
ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم والحانات وقاعات الرياضة وصالونات التزيين. كما حظرت التجمعات لاكثر من عشرة أشخاص.
وتم رفع بعض هذه القيود حاليا. كما أعادت بعض المدارس فتح أبوابها وصالونات تزيين الشعر. ويفترض ان تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.
ومنذ 1 أبريل، وسعت الدنمارك استراتيجية فحص الاشخاص الذين تظهر عليهم عوارض طفيفة. وكانت تفحص فقط في السابق المرضى الذين تظهر عليهم عوارض معتدلة الى خطيرة.
وسجلت الدنمارك 9206 حالة منذ بدء انتشار الوباء و443 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.
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