جونسون لتأجيل إجازة الأبوة لقيادة معركة كورونا

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نصر المجالي: تصدى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لأسئلة نواب مجلس العموم في الجلسة، اليوم الأربعاء، وهي مخصصة في العادة لتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، حيث غاب بوريس جونسون بسبب ولادة خطيبته كاري سيموندز لطفل.

وكشف النقاب عن أن جونسون يسعى الى تأجيل "إجازة الأبوة" حيث يقود جاهدا الاستجابة الحكومية للسيطرة على أزمة فيروسات التاجية.

وكان رئيس الوزراء صرح في وقت سابق بأنه "من شبه المؤكد" سيأخذ إجازة عندما وضعت خطيبته كاري سيموندز. لكن داونينغ ستريت أشار إلى أن جونسون لن يذهب في إجازة إلا في وقت لاحق من هذا العام حيث تعاني البلاد حاليًا من كارثة تفشي المرض.

وكانت هناك مخاوف بشأن فراغ السلطة عندما كان جونسون في المستشفى، ثم أمضى أسبوعين يتعافى من إصابته بالفيروس.

وإلى ذلك، فإنه مع التجربة الأولى لكاري سيموندز (32 عاما) بإنجاب طفلها الأول، فإن تجربة الأبوة ستكون تجربة مألوفة للغاية بالنسبة لخطيبها رئيس الوزراء بوريس جونسون (56 عاما).

6 أبناء وبنات

ولدى رئيس الوزراء الآن ما لا يقل عن ستة أطفال، لكنه هذا الرقم لم يتأكد رسميا أو قضائيا، وما هو معروف هو أن جونسون وزوجته مارينا ويلر، اللذين انفصلا في عام 2018، لديهما أربعة أطفال معًا: لارا ليتيس (26 عامًا) ، ميلو آرثر (24 عامًا)، كاسيا بيتشيس (22 عامًا)، وثيودور أبولو ، 20 عامًا.

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كما أن لديه أيضًا طفلا خامسا، هي ستيفاني ماكينتير من علاقة غير شرعية مع المستشار الفني هيلين ماكينتاير، ويُزعم أن ستيفاني هي واحدة من طفلين أنجبهما بوريس نتيجة علاقة غرامية.

وكانت محكمة الاستئناف اللندنية قضت في عام 2013 بأن للجمهور الحق في معرفة أنه أنجب ابنة أثناء اتصال خارج الزواج خلال عمله في منصب عمدة لندن في عام 2009، لكن المحكمة أشارت أيضًا إلى إمكانية وجود طفل ثانٍ.

ومن غير المعروف ما إذا كان لرئيس الوزراء مزيد من الأطفال ، ولكن طفله الجديد مع كاري سيموندز هو السادس رسميًا له.

مستشفى حكومي

ووضعت كاري سيموندز الطفل في أحد مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS في لندن - قبل أسابيع من الموعد المتوقع. كما أن الولادة تمت بعد ثلاثة أسابيع من خروج رئيس الوزراء من العناية المركزة، حيث كان يحارب الفيروس التاجي. وعانت الآنسة سيموندز هي الأخرى من أعراض المرض.

وقال تقرير إن جونسون كان إلى جانب خطيبته طوال فترة الولادة، وهي كانت ترسل له فحوصات للطفل أثناء مرضه بفيروس كورونا لرفع معنوياته.

وكانت سيموندز عادت للعيش مع رئيس الوزراء في شقة في رقم 11 داونينغ ستريت الى جانب مكتب رئيس الحكومة في 10 داونينغ ستريت، حيث يقود رئيس الوزراء استجابة الحكومة لوباء الفيروس التاجي.