بولندا تعلن "بعض السيطرة" على كورونا

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أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الأربعاء أن بلاده نجحت بتحقيق بعض السيطرة على فيروس كورونا.

وجاء تصريح مورافيتسكي خلال إعلانه اليوم عن دخول بولندا المرحلة الثانية من رفع القيود التي تم فرضها بسبب وباء كورونا، والتي تشمل عودة عمل مراكز التسوق والفنادق والمتاحف والمكتبات في 4 مايو المقبل.

وكانت المرحلة الأولى من رفع القيود في 20 إبريل الماضي، حيث سمحت الحكومة للمواطنين بالخروج للحدائق والمتنزهات العامة.

وتشمل المرحلة الثانية في 4 مايو رفع القيود عن مراكز التسوق والفنادق، وحضانات الأطفال في 6 مايو، ولكن بشروط صحية صارمة، منها تقييد عدد المتسوقين بوجود شخص واحد في كل 15 متراً مربعاً، مع استمرار إغلاق المطاعم في مراكز التسوق.

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وبالنسبة للعائلات التي لا يمكنها إرسال أطفالها لدور الحضانة ورعاية الأطفال سيتم دفع مساعدات مالية لها.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 ألف إصابة في بولندا، فيما تم تسجيل نحو 300 إصابة يومياً في الأسبوع الأخير من أبريل مقارنة بأكثر من 400 إصابة يومياً خلال الأسابيع الأولى من نفس الشهر.

وتعتبر بولندا أول دولة في الإتحاد الأوروبي تعلن رفع القيود على الكثير من الأنشطة التجارية والثقافية، ويرجع المراقبون السيطرة الجزئية على الوباء إلى الإغلاق المبكر للحدود والمطارات وكذلك التزام المواطنين بتعليمات الدولة البولندية منذ اليوم الأول وأبرزها التباعد الإجتماعي.

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