شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تُشكك فى قدرة الجامعات المصرية..والوزير يرد: الأفضل على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مشادة بين الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة إنجى فهيم، عضو لجنة التعليم حول مسارات التعليم لطلاب الجامعات، والتى تم اتخاذها فى ضوء جائحة كورونا، حيث أكدت النائبة إنجى فهيم، أن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود بين الطلاب نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية من طالب لآخر، ولا سيما أن كثيرا من المواطنين يحتاجون لدعم مادى فى ظل أزمة فيروس كورونا، ووجهت حديثها لوزير التعليم العالى: "صديقة أجنبية سألتنى كيف ستقومون بالرقابة على الطلاب أثناء أدائهم للامتحانات داخل المنازل".

وتابعت النائبة قائلة: "جائحة فيروس كورونا كشفت عن أن شعبنا أقل وعيا وتعليما، وللأسف مش عايزة أقول إن الجامعات المصرية أقل من تطبيق مسارات التعليم المطروحة الآن، وهذا سيُعرضها لعدم المصداقية أمام العالم".

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وهنا تدخل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مُعلنا تحفظه على ما أثارته النائبة حول قدرة الجامعات المصرية، وقال غاضبا: "هذا الكلام لايصح، الجامعات المصرية أفضل الجامعات على مستوى العالم، وأشرف إنى تخرجت منها"، مطالبا بحذف هذة الكلمة من المضبطة وهدد بمغادرة اجتماع اللجنة.

وقال عبد الغفار: "الدولة المصرية ونظامها التعليمى يتمتعان بالمصداقية، ونتواصل مع البنك الدولى و اليونسكو، وهناك اجتماعات تتم مع دول العالم عبر الفيديو كونفرانس للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها"، موجها حديثه للنائبة قائلا: "واسألى صديقتك الأجنبية عن النظام الذى اتبعته دولتها، يجب أن تكونى فخورة بما قامت به الدولة فى كل قطاعات الدولة ويجب أن يكون ذلك محل تقدير".