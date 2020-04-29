شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يصدر قرارا بشروط قيد خريجى التعليم المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا اليوم الأربعاء، الموافق 29/4/2020، بشأن شروط قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة.

وأضاف عطية في قراره أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الفقرة الثالثة للمادة/ 13 المضافة بالقانون 147 لسنة 2019، يشترط لقيد خريج التعليم المفتوح بنقابة المحامين أن يكون حاصلا قبل إجازة الحقوق على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وعلى إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة طبقا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز قبول أو قيد أو إعادة قيد بنقابة المحامين دون استيفاء هذه الشروط التي نص عليها القانون.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، كلف من قبل الشئون القانونية بالنقابة العامة، بأن تبدأ فورا التحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.