شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإعادة النظر فى الإجراءات الوقائية فى المصانع والشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مواجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، المتبعة فى بعض المصانع والشركات والهيئات والمؤسسات، وذلك للوقوف على عدد من الخطوات أولها الجدية فى تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها، وهل هذه الإجراءات كافية وفقا لطبيعة كل موقع لضمان عدم تفشى فيروس كورونا فى هذا المكان، والخطط البديلة فى حال ظهور بعض الحالات فى هذه الأماكن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى استطاعت من خلالها أن تحافظ على معدل الإصابات، وعدم قفز هذه الإصابات لمعدلات كبيرة، وبالتالى لابد أن تتخذ جميع الشركات والمصانع والهيئات والمؤسسات إجراءات مماثلة لا تقل دقة عن تلك التى اتخذتها الحكومة، وان يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر فى حال اكتشاف حالات إيجابية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت غلق بعض الأماكن نتيجة اكتشاف بعض الحالات المصابة، ففى الوقت الذى يعتزم العالم التعايش مع هذا الفيروس، على جميع المؤسسات والمصانع والشركات وضع خطط وتصور واستراتيجية حول كيفية التعايش مع هذا الأمر وذلك من خلال إجراءات وقائية صارمة، وتشديد على الالتزام بها من قبل جميع العاملين فى هذه الأماكن، ومن ثم ماذا لو تم اكتشاف بعض الحالات هل الحل هو غلق المنشأة بالكامل.

وناشد هلالى، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، وحزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادى العدوى، وعدم النزول للشارع سوى فى الحالات المضطرة فقط، وفى حال ذلك عليهم أن يتخذوا كافة سبل الحيطة والحذر.