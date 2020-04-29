مزاعم بإصابة 46 نزيلا بالسجون الأفغانية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

زعمت حركة طالبان أن 46 نزيلا مصابين بفيروس كورونا في السجون الأفغانية، محذرة من أن الحركة ستنتقم إذا توفي سجناؤها بسبب كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت الجماعة في بيان "لقد حذرنا سابقا من أن وضع السجناء في سجون إدارة كابول رهيب، حيث تعج السجون بالنزلاء وهناك قضايا واسعة النطاق تتعلق بتوافر الغذاء والشراب والأدوية، بالتالي فإنه إذا دخل فيروس كورونا تلك السجون، يمكن أن يكون كارثيا".

وأضاف البيان أن "المسؤولية هنا تقع بشكل صريح على كاهل الولايات المتحدة الامريكية نظرا لأنه إذا كانت قد أظهرت الحاجة الملحة لتنفيذ الاتفاق، كنا سنحرز تقدما كبيرا في جميع الجوانب، من بينها إطلاق سراح السجناء والمحتجزين، الذين كان سيتم إنقاذهم من هذا الخطر".

وتابع البيان: "لقد فشل جميعا مسؤلو إدارة كابول إلى جانب ما يفترض أنها منظمات حقوقية وهؤلاء الذين يرفعون شعارات إنسانية ، في أخذ تلك القضية على محمل الجد. الإمارة الإسلامية لديها مخاوف خطيرة بشأن صحة سجنائها وتدعو جميع المنظمات الحقوقية الدولية إلى عدم التعامل مع تلك القضية الإنسانية بطريقة سياسية، لكن بالاضطلاع بمسؤولياتها بشكل سليم لإنقاذ أرواح البشر".