جامعة بنها تعلن عن مواعيد مجالس التأديب للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها، لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، تحديد جلسات مجالس التأديب لطلاب مرحلتي (البكالوريوس والدراسات العليا، والتعليم المفتوح)، بنسب محددة، خشية انتشار فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب من احتمالية انتقال العدوى.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أنه سيجري عقد جلسات مجالس التأديب، بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإدارة الجامعة وفق المواعيد المحددة لكل فرقة.

وأوضح "المغربي"، أن الفترة الصباحية ستبدأ من الساعة التاسعة، وتنتهي في الحادية عشر، والفترة المسائية من الثانية عشر ظهرًا، وتنتهي في الثانية مساًء وفقا لما يلي:

- كلية الحقوق (التعليم العام)

الفرقة الأولى يوم الأحد الموافق 03/05/2020

الفرقة الثانية يوم الإثنين الموافق 04/05/2020

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الفرقة الثالثة والرابعة يوم الثلاثاء الموافق 05/05/2020

- كلية التجارة (التعليم العام)

الفرقة الأولى والثانية يوم الأربعاء الموافق 06/05/2020

الفرقة الثالثة والرابعة يوم الأحد الموافق 10/05/2020

- كليات الآداب وهندسة بنها وتربية نوعية زراعة والتعليم المفتوح بكلية الحقوق يوم الإثنين 11/05/2020.

- طلاب الدراسات العليا لجميع الكليات وهي "الآداب، والتجارة، والحقوق" يوم الثلاثاء 13/05/2020.