السعودية: 1325 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (أ ش أ): أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، محمد العبد العالي بتسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية. يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، بتسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الحالات بالمملكة إلى 20,077 حالة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 2784 حالة.

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