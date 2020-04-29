النمسا تبحث خطة إنقاذ لشركة الطيران الوطنية فى ظل أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (أ ش أ):

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم الأربعاء مع كارستين سبور الرئيس التنفيذي لشركة " لوفتهانزا " التى تتولى إدارة الخطوط الجوية النمساوية سبل دعم شركات الطيران فى ظل محنة وباء كورونا والتى أدت الى خسائر فادحة فى قطاع الطيران بسبب توقف الرحلات.

شارك فى الاجتماع نائب الستشار فيرنر كوجلر ووزير المالية جيرنوت بلوميل والعديد من مسئولي قطاع الطيران فى المانيا والنمسا.

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وأشار مصدر فى المستشارية النمساوية اليوم الاربعاء الى أن الخطوط الجوية الوطنية تقدمت بطلب للحصول على مساعدة حكومية بقيمة 767 مليون يورو من صندوق مساعدات أزمة كورونا، لافتا الى أن جزءا كبيرا من المبلغ يتكون من قروض مستحقة السداد والجزء الآخر منح لم يتم التفاوض بشأنها بعد.

وقالت المصادر إن الحكومة طلبت من شركة " لوفتهانزا " تطوير رحلاتها الى جانب الحفاظ على بعض الاشتراطات البيئية .

يذكر أن شركة لوفتهانزا المالكة والراعية للخطوط النمساوية أعلنت سابقا عن حاجتها لخطة إنقاذ بقيمة 800 مليون يورو لتجاوز الأزمة الراهنة .