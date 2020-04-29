مستشفى حجر صحي بقوة 10 أسرة عناية مركزة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وصول لجنة عليا من قطاعي الطب الوقائي ومكافحة العدوي، تابعة لوزارة الصحة، لمراجعة الإجراءات بمستشفى الصدر والحميات المقرر تحويله لحجر صحي.
وقال الزملوط، إن مستشفى الحجر الصحي التي سيجري تفعليها تضم ١٠ أسرة عناية مركزة و٣٥ سرير إقامة داخلية، وستوفر الرعاية المتكاملة لأبناء الوادي الجديد.
ولفت الزملوط، إلى تنظيم فرق طبية من الطب الوقائي لتقديم التوعية اللازمة والإجراءات الاحترازية المطلوبة من المخالطين للحالات المصابة للحد من انتشار الفيروس.
وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن المحافظة سجلت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا حتي اليوم، جميعها من العاملين والمترددين على مستشفى الداخلة العام، ويجرى حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.
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