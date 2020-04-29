السنغال تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد فحص 800 حالة.
ظهور أول حالة يوم الثاني من مارس بلغ 882، وأن العدد الاجمالي للذين تم شفاؤهم بلغ 315و بينما يواصل 557 علاجهم في المستشفيات.
وأشارت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان للوزارة إلى تعافي 19 مصابا، مضيفة أن عدد المصابين في السنغال منذ
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