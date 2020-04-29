موريتانيا تعلن إصابة مُسنة وافدة بكورونا

أعلن الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية في وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا.
68 سنة، تم نقلها إلى مقر الحجر الصحي حيث تتلقى العلاجات الضرورية، ولفت إلى أن الوزارة أطلقت عملية للبحث عن مخالطي هذه السيدة لإخضاعهم للفحوص واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية بخصوصهم.
وقال المسؤول الصحي إن الحالة لسيدة أجنبية تبلغ من العمر
كان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد دعا في وقت سابق الى التركيز على مخاطر وباء كورونا المستجد، معتبرا أن الخطر لا يزال قائما بحكم تعاظمه وانتشاره وإن بمستويات مختلفة في العديد من مناطق العالم.
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