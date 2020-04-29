روسيا تمدد حظر دخول الأجانب

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، تمديد حظر دخول الاجانب إلى ما بعد 30 ابريل لمكافحة تفشي كورونا المستجد.

ذكر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي مكرس لمحاربة الوباء أن "حظر دخول الرعايا الأجانب ساري المفعول في بلدنا لغاية 30 أبريل".

وكانت الحكومة الروسية اعلنت اغلاق حدود البلاد امام المواطنين الاجانب اعتبارا من 18 مارس للحؤول دون انتشار وباء كورونا المستجد، على ان يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.

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وأضاف رئيس الوزراء "لقد أمرت بتمديد هذا الحظر حتى الانتهاء من مكافحة العدوى وتحسن

الوضع الوبائي".

ويستثنى من القرار بعض المواطنين الأجانب، وبخاصة المتخصصين في التركيب والصيانة الفنية لمعدات التصنيع الأجنبية، وفقًا للمصدر نفسه.

وقال ميشوستين "إن من شأن هذا الإجراء تخفيف التأثير السلبي لهذا الحظر على أنشطة الشركات الصناعية الروسية، وخاصة تلك التي تصنع معدات لمحاربة فيروس مورونا المستجد".

وسجلت روسيا رسميًا 99 ألفًا و399 إصابة بينها 972 وفاة.