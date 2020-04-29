السلطات السورية تفرج عن 7 أردنيين

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن إفراج السلطات السورية عن 7 موقوفين أردنيين، وتم نقلهم إلى المملكة عبر إجراءات واحتياطات الوقاية ضد جائحة كورونا المستجد حيث سيمضون فترة الحجر الصحي في أماكن الحجر.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح

أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا - اليوم الأربعاء - إن السلطات المعنية في سوريا استجابت مشكورة لطلب الأردن بالإفراج عن الأردنيين الموقوفين، ما أسفر عن إطلاق سبعة منهم، مثمنا تعاون وزارة الخارجية السورية والجهات المعنية هناك في متابعة هذه القضية وشكرها على قرارها الإفراج عن المواطنين، بما ينسجم مع العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الفايز، أن وزارة الخارجية مستمرة في أداء واجبها بمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين في الخارج كافة، مشددا على أنها وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية ستظل تبذل كل جهد متاح لحل قضايا الموقوفين والمسجونين الأردنيين في الخارج.

