مقتل شخصين في حادث انتقامي داخل مستشفى بأرمينيا

قتل شخصان ذبحا في مدينة غافار في أرمينيا، في حادث ثأر انتقامي داخل مستشفى المدينة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتم في وقت سابق الإبلاغ عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين نتيجة إطلاق نار داخل المستشفى، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويعتقد أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد وقوع حادث سير تسببا به، وذلك لإخفائهما عن الأنظار بعيدا عن مكان الحادث.

Advertisements

لكن وبحسب معطيات أولية، كشف عنها لاحقا، اقتحم أقارب ضحايا حادث السير المستشفى، مسلحين بقضبان حديدية وسكاكين، واخترقوا

الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت في محيطه، ثم بدأوا في تدمير كل ما عثروا عليه في المنشأة الطبية، وتجاوزوا حراسة الشرطة ودخلوا جناحا كان شقيقان مصابان بجراح فيه، حيث قام المهاجمون بذبحهما قبل أن يفروا من المكان.

وتم رفع دعوى جنائية بجرم "قتل شخصين أو أكثر"، و"حيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني".