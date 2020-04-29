تونس.. 4 مايو بدء تخفيف القيود في عدة قطاعات

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ اعتباراً من 4 مايو المقبل، تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأعلنت لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، عن إجراءات التخفيف في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة. عن إجراءات التخفيف في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة. Advertisements وأضافت أن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو. أبوابها في 11 مايو. وأشارت إلى أن إجراءات التخفيف التدريجي لن تشمل بعض فئات المواطنين، مثل الأشخاص الذين أعمارهم أكثر من 65 سنة والنساء الحوامل والأطفال الأقل من 15 سنة بالاضافة إلى الأشخاص ضعيفي المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة، وستواصل تلك الفئات الالتزام بالحجر الصحي الشامل.

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