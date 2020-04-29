كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في قطر، اليوم الأربعاء، 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد تضاعفت الحالات التي يتم إضافتها يوميا في قطر، بينما استغرق إجمالي عدد الوفيات العالمي 15 يوما فقط ليرتفع من 100 إلى 200 ألف، حسب تقرير لمجلة بيزنس ستاندرد.

ووفقًا للتقرير، تشهد قطر ارتفاع مثير للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية. خلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات التي يتم اضافتها يوميا من 500 حالة فردية إلى أكثر من 900. ولدى البلاد 10287 حالة في الوقت الحالي، و 10 حالات وفاة. في الواقع، في قطر وصل معدل الإصابة بين كل مليون شخص أكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

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وأكد تقرير لمجلة "بيزنس ستاندرد"، أن قطر تشهد ارتفاعا مثيرا للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية، بعد متابعة الأيام الخمسة الماضية.

وبحسب مجلة "بيزنس ستاندرد"، سيطرت حالة من الذعر والغضب في قطر بسبب تراخي النظام في تطبيق آليات التباعد الاجتماعي، خاصة بين العمال المنشآت وعدم تقليل التجمعات الهائلة في شوارع قطر خاصة في مناطق (الكورنيش واللؤلؤة ولوسيل)، بالإضافة إلى انعدام الإجراءات الوقائية والصحية للمواطنين واللازمة لمواجهة الوباء القاتل والحد من انتشاره بين المواطنين.