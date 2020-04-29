كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر الأماكن على وجه الأرض الخالية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من إصابة أكثر من ثلاثة ملايين شخص بفيروس كورونا الجديد حول العالم، لا تزال هناك 34 دولة ومنطقة لم تبلغ بعد عن حالة واحدة بالفيروس، وتشمل هذه الأماكن؛ جزر القمر، وليسوتو، وطاجيكستان، وتركمانستان، والدول الجزرية النائية في المحيط الهادئ مثل؛ ناورو، وكيريباتي، وجزر سليمان.

حتى 20 أبريل، شهدت 213 دولة وإقليمًا من الدول الـ247 المعترف بها من قبل الأمم المتحدة حالة واحدة على الأقل من فيروس كورونا الجديد COVID-19. من بين هؤلاء، عانى 186 أيضًا من انتقال محلي - حيث انتشر الفيروس داخل المجتمع. كانت هناك وفيات في ما لا يقل عن 162 منهم، كما أوردت وكالة "رويترز".

فقط لأن أمة لم تبلغ عن إصابة لا يعني بالضرورة أنه لم تكن هناك حالات. على سبيل المثال، لم تبلغ كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا ولكنها تحدها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية، وجميع الدول التي تتعامل مع عدد كبير من الحالات، مما يعني أن الفيروس ربما وصل إلى الدولة السرية.

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يمكن رؤية بعض الاتجاهات من خلال النظر في انتشار الفيروس حسب المناطق. شهدت آسيا ما يقرب من موجتين واسعتين من الانتقال عبر الحدود، بينما في أوروبا، بدأت العديد من البلدان في الإبلاغ عن الحالات في الأسبوع اعتبارًا من أواخر فبراير.

بدت أمريكا اللاتينية وأفريقيا خاليتين من الفيروس لشهري يناير وفبراير قبل انتشار الفيروس بسرعة عبر القارتين.

تمكنت خمس دول وأقاليم من التخلص من الفيروس بعد الإبلاغ عن الحالات. وهي جزر أنغيلا وجرينلاند وجزر الكاريبي في سانت بارتس وسانت لوسيا واليمن.

لم يبلغ أي شخص عن حالات وفاة أو يذكر عن أي عدوى نشطة حاليًا، وقد تم الشفاء التام من الحالات السابقة.