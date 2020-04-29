كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لقرار بشأن السفر إلى الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن الحكومة حذرت من أن السفر إلى الخارج لن يكون خاليًا من المخاطر حتى لو تم رفع قيود السفر، مضيفًا، أن البلاد تأمل في مناقشة حل منسق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

وقال "ماس" للصحافيين، إن الحكومة ستعيد النظر على أساس أسبوعي في مسألة ما إذا كان يمكن رفع قيود السفر، لكنها نصحت بعدم السفر بغرض الترفيه حتى لو كانت كذلك، موضحًا، أنه لا يمكن ضمان عدم إعادة تقديم تحذيرات السفر في غضون مهلة قصيرة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الحل على مستوى أوروبا أمر مرغوب فيه، إلا أنه لا يستطيع استبعاد وجود اختلافات في أنظمة السفر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.