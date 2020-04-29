كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر النمسا تعلن اشتراطات عودة فتح المطاعم السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إليزابيث كوتينجر وزيرة السياحة النمساوية فتح الفنادق والبارات أول مايو، كما يتم النظر الآن في إعادة فتح المطاعم مرة أخرى اعتبارا من 15 مايو، فيما أكدت الحكومة على استمرار غلق الحدود حتى إشعار آخر.

وقالت الوزيرة "سنكون قادرين على توفير حرية السفر وفتح الحدود جزئيًا فقط حينما تكون معدلات الإصابة منخفضة وهذا سوف نقرره لاحقًا".

وأوضحت الوزيرة اونه تم تعطيل الحركة السياحة خلال الأسابيع الماضية، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة للشركات والفنادق السياحية، وحاليًا أصبح لدينا فرصة لإعادة التشغيل والتعافي.

وستفرض الحكومة النمساوية قيود على فتح المطاعم والفنادق، منها السماح لأربعة أشخاص بالغين واطفالهم بالجلوس على مائدة واحدة.

على كل زائر حجز مادته قبل المجئ للمطعم، الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الموائد، إلزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء العمل، على أن يكون بدء العمل من 6 ص وينتهي 11 م.