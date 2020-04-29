كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع 38 شخصا إثر حريق بموقع بناء في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريقًا في موقع بناء في كوريا الجنوبية أدى إلى مقتل 38 شخصًا على الأقل وإصابة 10 آخرين، اليوم الأربعاء، كما أعلنت سلطات الإطفاء.

وقالت الإطفاء، إن الحريق اندلع عندما كان العمال يقومون ببناء مستودع في مدينة إيتشيون على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب شرقي سول، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن "الاحتراق السريع" حدث أثناء عمل العمال على مستوى تحت الأرض في المستودع، موضحة، أنهم يحققون في سبب الحريق.

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تم حشد 410 شخص من بينهم 335 من رجال الإطفاء للرد على الحادث.

وقال كانج مين سيوك، المتحدث باسم البيت الأزرق الرئاسي، إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، طلب من الوزارات المعنية بذل قصارى جهدها للبحث والإنقاذ من خلال تعبئة جميع الموارد المتاحة.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء، إن الحريق تم إخماده بعد خمس ساعات من اندلاعه في الساعة 1:32 مساءً.