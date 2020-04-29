كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس تعلن إعادة فتح المراكز التجارية في 11 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح المراكز التجارية في 11 مايو، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

كما أعلنت السلطات التونسية، عودة العمل في الصناعات الغذائية والإنشاءات وجزء من القطاع العام بدءا من 4 مايو.

وكانت وزارة الصحة التونسية، سجلت 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 864.

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وأشارت وزارة الصحة التونسية، إلى ان عدد الوفيات وصل إلى 34 وفاة، منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مطلع شهر مارس الماضي.

وأكد الدكتور نجيب قيزة، عضو لجنة مجابهة "كوفيد 19" في تونس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المقيمين بغرف الإنعاش بالمستشفيات وصل إلى 26 حالة من بين 119 مصابا، اقتضت حالاتهم الإقامة في المستشفيات.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.