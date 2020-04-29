كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تعافيه من كورونا.. خطيبة رئيس الوزراء البريطاني تنجب ولدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه أن خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كاري سيموندز، أنجبت طفلًا في مستشفى لندن، اليوم الأربعاء، في وقت أبكر قليلًا مما كان متوقعًا.

كانت سيموندز، 32 عامًا، قد قالت سابقًا إن طفلهما كان من المقرر أن "يصل" في أوائل الصيف. ولم يتضح ما إذا كان جونسون، 55 سنة، سيحصل على إجازة أبوة بالنظر إلى أن الحكومة تواجه أسوأ أزمة صحية منذ تفشي إنفلونزا عام 1918.

وقالت المتحدثة: "رئيس الوزراء والسيدة سيموندز مسروران للإعلان عن ولادة طفل سليم في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق من صباح اليوم.. وكلا من الأم والطفل بصحة جيدة". لم يكن هناك إعلان عن اسم المولود.

وتابعت قائلة "يود رئيس الوزراء والسيدة سيموندس أن يشكروا فريق الأمومة الرائع التابع لهيئة خدمة الصحة الوطنية".