كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر بولندا.. رئيس الوزراء يدعو إلى تسريع العمل في التشريع الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيتشكي، المجلس الأعلى للبرلمان، مجلس الشيوخ، إلى تسريع العمل الذي سيمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 مايو عبر تصويت بريدي.

كانت الانتخابات موضوع نقاش سياسي ساخن في بولندا، حيث اتهم النقاد حكومة العدالة والقانون بوضع مكاسب سياسية قبل الصحة العامة في الإصرار على إجراء التصويت في موعده، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وفي وقت سابق من أبريل، أيد مجلس النواب، الذي يحظى بأغلبية الأصوات، خطة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 10 مايو بالاقتراع البريدي. لكن التشريع لم يوافق عليه مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعيد فتح الفنادق ومراكز التسوق يوم 4 مايو، بينما ستفكر في إعادة فتح المدارس التمهيدية في السادس من مايو، في خطوة لتخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار الفيروس التاجي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

بدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق في أبريل قائلة إنها مكلفة للاقتصاد. أعادت فتح الغابات والحدائق العامة وخففت القواعد على عدد العملاء في المتاجر.