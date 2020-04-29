حققت الفنانة المغربية، سناء عكرود، حضورا مميزا في مهرجان “رؤى من إفريقيا”، الذي اختتم في حفل افتراضي، أول أمس الاثنين، كأول حدث للسينما يقام افتراضيا على المستوى العالمي، التزاما بإجراءات الحجر الصحي، التي فرضتها الجائحة.
وحصدت الممثلة، والمخرجة سناء عكرود، في ختام المهرجان، ليلة أول أمس، 3 جوائز عن فيلمها “Myopia”، وهي أفضل فيلم في فئة “العيون”، التي تمنحها قناة tv5 Québec، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وتنويه لتشخيص سناء عكرود.
وشاركت عكرود على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، منشورا تعلن فيه لجمورها فوزها بجوائزها، موجهة الشكر إلى فريق عمل فيلم “قصر النظر”، كما وجهت الشكر لـ”التنظيم الاستثنائي لمهرجان السينما الدولي من إفريقيا”.
ونظمت الدورة الـ36 للمهرجان السينمائي الدولي “رؤى من إفريقيا” افتراضيا من 17 إلى 27 أبريل الجاري، بالاعتماد على منصة رقمية في إطار الإجراءات الوقائية ضد الجائحة.
ويعتبر مهرجان “رؤى من إفريقيا”، الذي ينظم في كندا، أول حدث سينمائي في العالم يعقد افتراضيا.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول حدث سينمائي افتراضي في العالم.. سناء عكرود تحصد 3 جوائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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