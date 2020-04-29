إقليم الناظور.. تماثل امرأة للشفاء يرفع عدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 14 شخصا

ارتفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في إقليم الناظور، إلى حدود اليوم الأربعاء، إلى 14 شخصا بعد تماثل امرأة للشفاء من الجائحة في مستشفى الحسني.

وكشفت مندوبية الصحة في إقليم الناظور على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي أن المريضة المتعافاة “غادرت، صباح أمس الثلاثاء، مصلحة الحجر الصحي في المستشفى الحسني الناظور، بعد أن تأكد شفاؤها مخبريا من مرض كوفيد19”.

ونوهت المندوبية بمجهودات جميع المتدخلين، والمساهمين من قريب، أو بعيد في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الحجر الصحي في المستشفى الحسني ي الناظور، تستقبل 26 مصابا بالفيروس التاجي، يخضعون للبروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة.