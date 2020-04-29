رد فعل غير متوقع من خولة بنعمران.. “نطحت” الخادمة في برنامج مقالب فيفي عبدو- فيديو

لم يتوقع جمهور الفنانة المغربية، خولة بنعمران، رد فعلها في برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، إذ لم تتمالك نفسها، فنطحت الخادمة المشاركة في المقلب.

وبعد بث حلقتها في برنامج المقالب، الذي تقدمه النجمة المصرية، فيفي عبدو، على قناة “ام بي سي”، أصحبت خولة حديث صفحات مواقع التواصل المهتمة بأخبار المشاهير، على إثر توجيهها نطحة للخادمة، التي كانت تحاول تخويفها، وخلق الرعب في قلبها.

وفي مشهد، حاولت فيه السيدة، التي تتقمص دور الخادمة، إرعاب خولة بنعمران، موازاة مع تظاهر فيفي عبدو بفقدان الوعي، إلا أن رد فعل خولة كان غير متوقع، حيث واجهت الخادمة بأسلوب عنيف قبل أن توجه إليها نطحة برأسها.

وأظهرت خولة بنعمران شخصية مغايرة عن تلك التي يعرفها بها الجمهور، حيث ردت بانفعال، وغضب في مواجهة الأحداث الغريبة، التي عاشتها في منزل فيفي عبدو، وما رافقها من تصرفات مستفزة لعاملات فيه.