أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، عن موعد عودة بعض القطاعات إلى العمل تدريجيا، وفق ما كشفته وسائل إعلام محلية.
وقررت الحكومة تخفيف القيود تدريجيا، بدءا من 4 ماي المقبل في عدة قطاعات، من بينها المهن الصغرى، وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة إلى الخدمات الإدارية العامة.
وسجلت تونس 975 حالة إصابة، حتى الآن، بالفيروس، توفي منها 40 شخصا، فيما تماثلت للشفاء 279 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعلن تخفيفا في الحجر وعودة تدريجية للعمل انطلاقا من 4 ماي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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