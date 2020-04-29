وفاة نجم بوليوود عرفان خان عن عمر يناهز 53 سنة

فارق الممثل الهندي، عرفان خان، الحياة، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وتوفي عرفان خان عن عمر ناهز 53 سنة، بعد ادخاله إلى مستشفى في بومباي، نتيجة مضاعفات سرطان القولون.
واشتهر خان في الفيلم، المرشح لجائزة الأوسكار عام 1988 “سلام بومباي”، وفيلم “المليونير المتشرد”، الذي تم ترشيحه لعشر جوائز أوسكار، في عام 2009، وفاز بجائزة أفضل فيلم.
وكان عرفان خان قد أصيب، قبل سنتين، بسرطان الغدد الصم العصبية النادر، وخضع لأشهر من العلاج في المملكة المتحدة.
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