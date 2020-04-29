أقدم عنصر في جهاز الدرك البحري طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، على الانتحار بواسطة سلاحه الوظيفي، ما خلف حالة استنفار غير مسبوقة في المنطقة.
وحسب مصدر مطلع، فإن الدركي، البالغ من العمر 26 سنة، والذي يعمل في الدرك البحري في منطقة ميناء طنجة المتوسط، أقدم على الانتحار بواسطة سلاحه الوظيفي وسط سيارة المصلحة، في مطنقة الدالية ضواحي الميناء.
وقد تم نقل الدركي إلى مستودع الأموات، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار دركي بسلاحه الوظيفي داخل سيارة المصلحة في ميناء طنجة المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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