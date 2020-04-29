انتحار دركي بسلاحه الوظيفي داخل سيارة المصلحة في ميناء طنجة المتوسط

أقدم عنصر في جهاز الدرك البحري طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، على الانتحار بواسطة سلاحه الوظيفي، ما خلف حالة استنفار غير مسبوقة في المنطقة.

وحسب مصدر مطلع، فإن الدركي، البالغ من العمر 26 سنة، والذي يعمل في الدرك البحري في منطقة ميناء طنجة المتوسط، أقدم على الانتحار بواسطة سلاحه الوظيفي وسط سيارة المصلحة، في مطنقة الدالية ضواحي الميناء.

وقد تم نقل الدركي إلى مستودع الأموات، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.