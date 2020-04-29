شرعت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الحسيمة، أمس الثلاثاء، في إصدار أول حكم قضائي عن بعد في حق 3 أشخاص، على خلفية خرقهم لحالة الطوارئ الصحية.
وأدانت المحكمة المتهم “ا.ا” بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ( 500) درهم، ناهيك عن الحكم على المتهمين الآخرين “ا.ي” و “ع.ب” لكل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة قد تابعة المتهمين الثلاث بـ”السرقة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، واستهلاك المخدرات”.
ويأتي تفعيل المحاكمات عن بعد في حق نزلاء المؤسسة السجنية بالحسيمة، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار “كوفيد19” في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتدائية الحسيمة تصدر أول حكم قضائي عن بعد..وزعت سنة وشهرين على المخالفين لحالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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