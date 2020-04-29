جريمة بشعة.. مختل عقلي ينهي حياة حفار للقبور- التفاصيل

اهتزت مدينة خنيفرة، أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها خمسيني، يعمل حفارا للقبور، وحارسا في مقبرة الشهداء في مريرت.
واستنادا إلى مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك (ع.أ)، تعرض لضربة بواسطة حجر على مستوى الرأس من طرف مختل عقلي أردته قتيلا على الفور.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن تمكنت من اعتقال الجاني، مساء أمس، بينما نقل الضحية إلى مستودع الأموات.
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