مستجدات كورونا عالميا.. 75 ألف إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة وحالات الشفاء تقترب من حاجز المليون حالة

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، صباح اليوم الأربعاء، إلى أزيد من 3 ملايين و148 ألفا، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 218168، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وقد تم تسجيل، حسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، خلال 24 ساعة الأخيرة نحو 75,1 ألف إصابة جديدة في عودة معدل الإصابات إلى الارتفاع مقارنة مع 69,4 ألف في اليوم السابق، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية، أيضا، من 5159، حسب إحصائية أمس إلى 6009 اليوم.

وقاربت الحالات المتماثلة للشفاء من تسجيل مليون حالة، حيث تم تسجيل، إلى حدود صباح اليوم، أكثر من 962 ألف شخص بزيادة 32 ألف مقارنة مع 28 ألف، أمس الثلاثاء.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء بعد تجاوزها مليون إصابة، و59 ألف وفاة، فيما ارتفعت بريطانيا مع أكثر من 162 ألف إصابة إلى المركز الخامس متجاوزة ألمانيا، التي سجلت نحو 160 ألف إصابة حتى الليلة الماضية.