شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي ترفع وتيرة خروقاتها بتكثيف استهداف الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 رفعت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بتكثيف استهداف منطقة الجبلية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأفادت مصادر محلية في الجبلية ان المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف الهاون وإلار بي جي بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة صوب المنطقة وذلك بشكل هستيري. Advertisements وأضافت المصادر ان القصف الهستيري خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري ضد المدنيين العزل دون وازع ديني ودون ان يهتز لها جفن او ضمير، وفي ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية

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