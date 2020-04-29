شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تفتح نيران أسلحتها صوب أحياء حيس السكنية والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 فتحت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية في مدينة حيس بالحديدة. مصادر محلية في حيس أفادت أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 و 12,7 وسلاح معدل البيكا وسلاح القناصة صوب الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في اطراف المدينة. Advertisements وأضافت المصادر ان الاستهداف خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في أوساط المدنيين القاطنين بمنازلهم. هذا وكانت القوات المشتركة رصدت يوم امس تحركات لمجاميع من مسلحي المليشيات الحوثية في مزارع قاسم حسين، وهو ما يؤكد نوايا المليشيات للتصعيد العسكري في تحدٍ سافر للأمم المتحدة.

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