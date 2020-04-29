شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل صيدلاني برصاص حوثيين بحاجز تفتيش بين محافظتي الضالع وإب والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 قتل أحد الأطباء برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية في نقطة تفتيش بين محافظتي الضالع وإب في ظل انتهاكات وجرائم قتل يتعرض لها أبناء المحافظة بشكل شبه يومي.

وأفادت مصادر طبية إن طبيب صيدلاني قتل برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة "قرين الفهد" القريبة من منطقة الفاخر شمال غرب محافظة الضالع. Advertisements وأضافت المصادر أن مشادة كلامية اندلعت بين الطبيب وبين مسلحي المليشيا في حاجز التفتيش بعد محاولتهم أخذ مبلغ مالي رفضه إعطائهم إياه. ويدعى الطبيب محمد الواصلي وينتمي إلى مديرية العدين غرب محافظة إب. وتمارس مليشيا الحوثي الإنقلابية انتهاكات وجرائم يومية في مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية منذ أكتوبر 2014م والتي بلغت أكثر من 15 ألف جريمة وانتهاك بحسب تقارير محلية وحقوقية.

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